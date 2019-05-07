Швейцарский нападающий отклонил предложение азербайджанского клуба

Футболист "Карабаха" Инносент Эмегара не принял предложение клуба о новом контракте.

Как сообщает Report, 30-летний швейцарский нападающий заявил об этом порталу Bilck. По словам И.Эмегары, его не устроили условия, предложенные агдамским клубом. Однако по словам форварда нигерийского происхождения, вопрос все еще остается открытым: "Посмотрим, что будет дальше".

Отметим, что выступавший в "Карабахе" в сезоне 2014/2015 Инносент Эмегара вновь вернулся в агдамский клуб летом прошлого года. В нынешнем сезоне он забил 5 голов в 11 матчах Премьер-лиги. В конце прошлого года перенесший операцию из-за травмы форвард потерял место в основном составе.