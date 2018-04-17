Швейцарский "Сьон" отстранен УЕФА на один сезон от участия в еврокубках

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить швейцарский клуб "Сьон" от участия в еврокубках в сезонах-2018/19 и 2019/20 за нарушение правил лицензирования и финансового "фэйр-плей". Как сообщает Report, такое решение было принято в понедельник на заседании Арбитражной палаты Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

Также швейцарский клуб должен будет заплатить штраф €235 тысяч. Казахстанский "Иртыш" получил условное отстранение на один еврокубковый сезон и штраф в размере €440 тыс., также команда должна будет пройти испытательный срок в течение трех лет.

Албанская "Тирана" и сербская "Войводина" оштрафованы на €215 тыс. Отмечается, что эти суммы будут вычтены из доходов клуба, которые были получены в Лиге Европы в сезоне-2017/18.