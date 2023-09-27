Швеция и Латвия присоединились к бойкоту матчей со сборной России

Сборные Швеции и Латвии присоединились к бойкоту матчей с юношескими командами России.

Сборные Швеции и Латвии присоединились к бойкоту матчей с юношескими командами России.

Как передает Report , об этом сообщает газета Expressen.

"Мы не намерены выступать в каких-либо соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд", - сказал председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша и Дания.