Швайнштайгер стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Капитан сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер побил рекорд своего партнера по национальной команде нападающего Мирослава Клозе по общему числу проведенных матчей на чемпионатах Европы и мира. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, полуфинальный матч с Францией на Евро-2016 стал для 31-летнего Швайнштайгера 38-м на чемпионатах Европы и мундиалях — больше, чем у любого другого футболиста.

Третье место по этому показателю делят еще один немец Лотар Маттеус и итальянец Паоло Мальдини (по 36 игр).

Встреча Германия — Франция состоялась в четверг, 7 июля, в Марселе и завершилась победой французов со счетом 2:0. В финале хозяева турнира сыграют со сборной Португалии. Матч состоится 10 июля в пригороде Парижа Сен-Дени.