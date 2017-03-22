 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Швайнштайгер продолжит карьеру в американской лиге MLS

    Полузащитник должен завершить процедуру получения визы и отправится в новый клуб

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер продолжит свою игровую карьеру в американском футбольном клубе "Чикаго Файр", передает Report со ссылкой на сайт "МЮ".

    Сообщается, что немецкий полузащитник должен завершить процедуру получения визы и отправится в новый клуб.

    "Мне грустно покидать клуб и прощаться со столькими друзьями в "Манчестер Юнайтед", но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность принять вызов в "Чикаго Файр", - заявил Б.Швайнштайгер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi