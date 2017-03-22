Швайнштайгер продолжит карьеру в американской лиге MLS

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер продолжит свою игровую карьеру в американском футбольном клубе "Чикаго Файр", передает Report со ссылкой на сайт "МЮ".

Сообщается, что немецкий полузащитник должен завершить процедуру получения визы и отправится в новый клуб.

"Мне грустно покидать клуб и прощаться со столькими друзьями в "Манчестер Юнайтед", но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность принять вызов в "Чикаго Файр", - заявил Б.Швайнштайгер.