Штраф защитника "Барселоны" аннулирован

Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро, наложенный на защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро, наложенный на защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Как сообщает Report, ранее испанское казначейство предписало футболисту выплатить этот штраф из-за уклонения от налогов в период с 2008 по 2010 год.

Игрока подозревали в том, что он заключил фиктивный контракт с собственной компанией для управления имиджевыми правами, чтобы сократить налогооблагаемую базу.

Верховный суд постановил, что компания не была прикрытием, и аннулировал штраф.