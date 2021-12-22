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Штраф защитника "Барселоны" аннулирован

Штраф защитника "Барселоны" аннулирован Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро, наложенный на защитника "Барселоны" Жерара Пике.
Футбол
22 декабря 2021 г. 19:53
Штраф защитника Барселоны аннулирован

Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере 2,1 миллиона евро, наложенный на защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Как сообщает Report, ранее испанское казначейство предписало футболисту выплатить этот штраф из-за уклонения от налогов в период с 2008 по 2010 год.

Игрока подозревали в том, что он заключил фиктивный контракт с собственной компанией для управления имиджевыми правами, чтобы сократить налогооблагаемую базу.

Верховный суд постановил, что компания не была прикрытием, и аннулировал штраф.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə "Barselona"lı futbolçunun cəriməsini ləğv edib

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