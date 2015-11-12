Штефан Стойка: "Матч с Азербайджаном - это тест для сборной Молдовы"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Молдовы Штефан Стойка, в преддверии контрольной игры с Азербайджаном, ответил на вопросы прессы касательно проблем национальной команды и способов их решения, информирует Report со ссылкой на издание Moldfootball.

- Как будем играть в этой контрольной игре с Азербайджаном?

- Как будем играть… Мы все еще в том состоянии, когда стараемся просмотреть всех ребят, всех молдавских игроков, увидеть, на что они способны. Снова будет тяжелая игра, да вы и сами знаете, что самые наши ценные и значимые игроки травмированы. Даже среди тех, что остались, у нас снова сюрприз – Милинчану получил травму головы, и не сможет сыграть. Вызовем другого нападающего, несмотря на то, что у нас нет форвардов – так сложилась ситуация. Собираем тех, кто есть, и постараемся сделать все возможное ради Молдовы, потому что это самое важное, по моему мнению. Думаю, что все вызванные ребята себя хорошо показали в последнее время, и мы стараемся приглашать тех футболистов, которые эффективно играют все 90 минут за свои команды, и могут отдать все в матче с Азербайджаном.

- Многое ли значит результат матча с Азербайджаном? Или это скорее проверка новых игроков?

- Я думаю, что это тест, потому что мы должны понять, чем располагаем в данный момент. Как я вам сказал, у нас очень много проблем: четыре игрока, вокруг которых мы можем построить команду, травмированы. Есть также футболист, чьей команде предстоит сыграть в российской премьер-лиге важный матч, и нас попросили не вызывать его.

- И все же, этот матч с Азербайджаном можно назвать решающим в плане вашего нахождения во главе сборной?

- Никакой роли не играет матч с Азербайджаном. Моя судьба это моя судьба (смеется). И в сборной Молдовы тоже.

- Это можно понимать как то, что вы подписали новый контракт со сборной Молдовы?

- Как минимум, я уже пожал руку, и это самое главное, когда разговаривают двое мужчин.