Шотландский клуб отказался продать "Карабаху" чешского вратаря

Шотландский клуб "Сент-Миррен" отклонил предложение "Карабаха" на сумму 200 тыс. фунтов стерлингов за чешского вратаря Вацлава Гладки.

Как сообщает Report со ссылкой на портал The Scottish Sun, представитель Пейсли хочет продать 29-летнего чешского вратаря за более высокую цену. Сообщается, что агдамский клуб готов предложить футболисту в 6 раз больше нынешней зарплаты. Поэтому ожидается, что "Карабах" сделает "Сент-Миррену" более лучшее предложение для трансфера Гладки.

Подчеркивается, что чех, у которого с шотландским клубом имеется контракт до 2020 года, намерен продолжить карьеру в Англии, поэтому, возможно, он останется в "Сент-Миррене". Исполнительный директор клуба Тони Фицпатрик сообщил, что они намерены продлить контракт с Гладки. Однако не исключено, что в случае более выгодного предложения от "Карабаха" голкипер будет продан.

Отметим, что в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2016/2017 Вацлав Гладки вошел в состав чешской команды "Слован", однако в обоих матчах против "Карабаха" оставался на скамье запасных.