Шотландский клуб одержал победу после 840 дней

Шотландский футбольный клуб "Форт-Уильям" одержал победу после 840 дней.

Как сообщает Report, выступающий в пятом дивизионе шотландского футбола клуб выиграл на своем поле у "Нэрн Каунти" со счетом 5:2 в матче Кубка Севера Шотландии.

Отметим, что в прошлом сезоне команда добилась двух ничьих и закончила чемпионат с показателем "-7" в графе очки и общей разницей забитых и пропущенных мячей "-221". С клуба были сняты очки за нарушение правил заявки игроков.

Руководство "Форт-Уильям" платит игрокам в среднем 20 фунтов в неделю.