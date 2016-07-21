​"Шкендия" готова к игре с "Нефтчи"

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ В рамках Второго квалификационного раунда «Лига Европы» 21 июля, в 20.00 по местному времени в столице Македонии пройдет ответная встреча местного футбольного клуба «Шкендия» с бакинским «Нефтчи».

Как передает Report, технический директор «Шкендии» Бруно Акропович и помощник капитана Ардиан Джуджули организовали на Национальной арене имени Филипа Второго совместную пресс-конференцию перед завтрашней встречей.

Они выразили надежду на то, что высокий уровень игры, продемонстрированный в Баку, будет вновь продемонстрирован македонцами в родных стенах. Была выражена уверенность в том, что домашняя игра является подспорьем для «красно-синих».

Акропович отметил, что ничейный результат в Баку (0-0) – это плюс для «Шкендии», которая полна решимости перейти в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Ардиан Джуджули со своей стороны отметил, что македонцы хорошо изучили стиль игры Бакинского клуба, и поэтому смогут одержать победу в завтрашней игре.