Рамиль Шейдаев в Российской Премьер-лиге сыграл против соперника "Нефтчи"

Стартовал сезон 2019/2020 Российской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, в матче открытия "Арсенал" (Тула) - потенциальный противник азербайджанского клуба "Нефтчи" во 2-м отборочном этапе Лиги Европы УЕФА - сыграл с "Динамо" (Москва), в который перешёл футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Игра на стадионе "Арсенал" в Туле завершилась ничьей со счётом 1:1. Вышедшего на поле в стартовом составе Шейдаева на 87-й минуте заменил Вячеслав Грулёв.

Отметим, что остальные встречи первого тура пройдут 13-15 июля.