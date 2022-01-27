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Шевченко не возглавит сборную Польши

Шевченко не возглавит сборную Польши Андрей Шевченко не станет главным тренером сборной Польши, сообщил в своем Twitter украинский журналист Игорь Цыганык.
Футбол
27 января 2022 г. 22:09
Шевченко не возглавит сборную Польши
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко не станет главным тренером сборной Польши.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил в своем Twitter украинский журналист Игорь Цыганык.

Так, специалисту не удалось договориться о расторжении контракта с "Дженоа". Контракт остается в силе, но тренера отстранили от работы с командой. Теперь Польский футбольный союз будет выбирать из местных кандидатов.

Ранее сообщалось, что украинский специалист согласился возглавить сборную Польши, и ему осталось договориться с "Дженоа".

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Версия на азербайджанском языке Şevçenko Polşa millisinin baş məşqçisi olmayacaq

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