Известный украинский специалист Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Report cо ссылкой на Onet.pl.
По данным источника, президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша заинтересован в приглашении Шевченко, который ранее успешно работал со сборной Украины.
При этом пока судьба нынешнего наставника сборной Польши Чеслава Михневича неизвестна. Его контракт с национальной федерацией истекает в конце 2022 года.
Утверждается, что PZPN может продлить соглашение еще на год или перейти к другим кандидатам.