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Шевченко может стать главным тренером сборной Польши

Шевченко может стать главным тренером сборной Польши Известный украинский специалист Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Report cо ссылкой на Onet.pl.
Футбол
13 декабря 2022 г. 09:41
Шевченко может стать главным тренером сборной Польши

Известный украинский специалист Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Report cо ссылкой на Onet.pl.

По данным источника, президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша заинтересован в приглашении Шевченко, который ранее успешно работал со сборной Украины.

При этом пока судьба нынешнего наставника сборной Польши Чеслава Михневича неизвестна. Его контракт с национальной федерацией истекает в конце 2022 года.

Утверждается, что PZPN может продлить соглашение еще на год или перейти к другим кандидатам.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Şevçenko Polşa millisinin baş məşqçisi ola bilər

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