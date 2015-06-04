​Шестикратный чемпион Болгарии может перейти в азербайджанский клуб

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Шестикратный чемпион Болгарии Александр Барт подпишет контракт с одним из клубов России или Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на сайт sportal.bg, 29-летний защитник не принял предложение клубов Высшей лиги Франции.

Барт не согласился с финансовыми условиями клубов "Анже" и "Аяччо", недавно занявших место в Первой Лиге. Вместо этого, он получил привлекательные предложения из клубов России и Азербайджана и примет одно из них. Футболист перейдет в выбранный клуб в статусе свободного агента. Названия клубов пока не раскрываются.

Отметим, что Александр Барт дважды был чемпионом Болгарии в составе "Литекс" и четырежды - в составе "Людогорец".