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    ​Шесть российских фанатов задержаны в Кельне после драки с испанскими туристами

    Ими было совершено нападение на трех испанцев

    Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Семь российских фанатов подрались с испанскими туристами в германском Кельне, шестеро задержаны.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель полиции.

    "Около 20:00 перед Кельнским собором ими было совершено нападение на трех испанцев. Шестеро задержаны, один сбежал. У них были билеты на матч Россия - Англия, были ли они на этой игре, мы не знаем. Нам неизвестно, были ли они депортированы из Франции", - заявил собеседник агентства.

    Он заявил, что у всех задержанных при себе были билеты на самолет в Москву.

    Представитель полиции утвердительно ответил на уточняющий вопрос, имелись ли у них российские паспорта. По его словам, в настоящее время предполагаемых правонарушителей допрашивают, сколько времени они проведут в полицейском участке, он не уточнил.

    Оперативный комментарий от российского консульства получить не удалось.

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