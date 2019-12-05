Шенол Гюнеш остался доволен поездкой в Баку

Находившийся в Баку главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш ознакомился со стадионами и побывал в отелях.

Как сообщает Report, визит 67-летнего специалиста был краткосрочным.

Он побывал на Бакинском олимпийском стадионе, Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, на стадионах "Bakcell Arena" и "Dalğa Arena", ознакомился с отелями. Заявив, что остался доволен стадионами и отелями, Ш.Гюнеш добавил, что в ближайшее время определится с выбором. Главный тренер отметил, что через две недели вернется в Баку и решит, где разместятся члены сборной Турции во время матчей ЕВРО-2020.

Отметим, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии.

17 июня в столице Азербайджана организуют мачт между Турцией и Уэльсом, а 21 июня - между Швейцарией и Турцией.

Кроме того, в Баку пройдет один из матчей 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 состоится в Риме на стадионе "Олимпико" между сборными Италии и Турции.