Шенол Гюнеш: ”Нефтчи"- хорошая, техничная команда

”Нефтчи "- команда техничная, хорошо владеющая мячом".

”Нефтчи "- команда техничная, хорошо владеющая мячом".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер турецкого клуба ”Бешикташ“ Шенол Гюнеш на пресс-конференции в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА против ”Нефтчи“.

71-летний специалист заявил, что, несмотря на победу в первой встрече в Баку со счетом 3:1, они серьезно готовятся ко второй игре с представителем Азербайджана: “Мы только начали сезон. Мы проводим игру каждые три дня. Стараемся максимально использовать имеющийся у нас персонал”.

Отметим, что встреча “Бешикташ” - “Нефтчи”, которая состоится 17 августа, начнется в 21:00 по бакинскому времени.