Шенол Гюнеш: если бы предложили выбирать, предпочёл бы сыграть с "МЮ", а не "Лионом"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш признался, что предпочёл бы в 1/4 финала Лиги Европы сыграть с «Манчестер Юнайтед», а не с «Лионом», передает Report.

«Если бы мне предложили "Манчестер Юнайтед“ или "Лион", я бы выбрал "Юнайтед", потому что в лице "Лиона“ нам будет противостоять соперник с мощнейшей атакой, который к тому же играет в быстрый футбол. Нам досталась сильная команда, но мы здесь за тем, чтобы преодолевать трудности.

Я буду рад, если мы покажем всё, на что способны и сыграем в свой футбол. Но не знаю, каким будет результат. Прямо сейчас фаворитом является "Лион", но для нас это даже плюс. Свою игру мы менять не собираемся: у нас атакующая команда. Не думаю, что игроки будут испытывать давление. Напротив, полагаю, у них будет лишь дополнительная мотивация.

Нас ждёт встреча с одним из главных фаворитов турнира. Если мы пройдём "Лион", наша уверенность только возрастёт. Мы должны показать свой лучший футбол. Говорю "должны", потому что нужно заранее готовиться к этому психологически. Если наш класс окажется достаточно высоким, чтобы выбить "Лион", мы будем ещё счастливее", — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала «Лион» — «Бешикташ» состоится 13 апреля во Франции.