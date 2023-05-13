Шенол Гюнеш: АФФА предлагала мне пост тренера сборной Азербайджана

Главный тренер турецкого клуба "Бешикташ" Шенол Гюнеш в прошлом получал от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приглашение на работу в сборную Азербайджана.

Главный тренер турецкого клуба "Бешикташ" Шенол Гюнеш в прошлом получал от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приглашение на работу в сборную Азербайджана.

Об этом в разговоре с Report сообщил сам 71-летний специалист.

Он отметил, что тогда, несмотря на желание работать в сборной, не имел такой возможности: "Моя тренерская карьера подходит к концу. Сейчас я нахожусь у руля "Бешикташ", но в прошлом получал приглашение в сборную Азербайджана".

По словам Ш.Гюнеша, важен не факт нахождения во главе сборной, а содействие развитию: "Если вы приносите пользу там, где работаете, вы оставите там след, и о вас всегда будут помнить. По этой причине я счастлив в "Бешикташ". Такие же чувства я испытывал ранее в "Трабзонспор" и сборной Южной Кореи".

Опытный тренер отметил, что уже не сможет руководить сборной Азербайджана: "Буду рад, если там будет работать мой коллега, который принесет пользу".