Шейх Салман будет баллотироваться на пост президента ФИФА

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа выдвинет свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, шейх Салман подаст заявку на участие в выборах в течение нескольких дней.

Нынешний глава ФИФА Йозеф Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.

Выборы нового президента организации должны пройти 26 февраля 2016 года, до этого времени исполнять обязанности должен Блаттер. Однако в связи с недавним 90-дневынм отстранением Блаттера из-за подозрений в коррупции, обязанности главы ФИФА на данный момент исполняет вице-президент организации Исса Хаяту.

Фаворитом президентской гонки ранее считался глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, который заручился поддержкой четырех из шести конфедераций, входящих в ФИФА.

Свою кандидатуру на пост президента ФИФА также выдвинул принц Иордании Али бин Аль-Хусейн. О своем желании баллотироваться заявляли также бывший тренер ЦСКА бразилец Зико, бывший французский футболист Давид Жинола, известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити, бывший нигерийский футболист Сегун Одегбами.