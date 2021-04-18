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"Шеффилд Юнайтед" покидает Английскую премьер-лигу

"Шеффилд Юнайтед" покидает Английскую премьер-лигу "Шеффилд Юнайтед" в гостях уступил "Вулверхэмптону" со счетом 0:1 в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу
Футбол
18 апреля 2021 г. 11:56
Шеффилд Юнайтед покидает Английскую премьер-лигу

"Шеффилд Юнайтед" в гостях уступил "Вулверхэмптону" со счетом 0:1 в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, единственный мяч забил Виллиан Жозе (60-я минута).

"Шеффилд Юнайтед" потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда за семь туров до конца чемпионата лишилась шансов остаться в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее "Норвич" досрочно обеспечил себе участие в АПЛ в следующем сезоне, гарантировав себе минимум второе место во втором дивизионе.

"Шеффилд Юнайтед" вышел в премьер-лигу по итогам сезона-2018/19, в первом сезоне в высшем дивизионе клуб занял девятое место. Команда дважды становился серебряным призером чемпионата Англии, также в активе клуба четыре победы в кубке страны.

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