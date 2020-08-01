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"Шеффилд Уэнсдей" начнет сезон в Чемпионшипе со штрафом

"Шеффилд Уэнсдей" начнет сезон в Чемпионшипе со штрафом ​​​​​​​Дисциплинарная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) назначила клубу "Шеффилд Уэнсдей" штраф в 12 очков, который будет применен в следующем сезоне Чемпионшипа - второго по силе английского дивизиона.
Футбол
1 августа 2020 г. 00:30
Шеффилд Уэнсдей начнет сезон в Чемпионшипе со штрафом

Дисциплинарная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) назначила клубу "Шеффилд Уэнсдей" штраф в 12 очков, который будет применен в следующем сезоне Чемпионшипа - второго по силе английского дивизиона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба EFL.

С клуба сняли очки за финансовые нарушения, совершенные за три сезона (2015/16 - 2017/18). Клуб не сумел соблюсти правила устойчивости бюджета, ошибочно внеся в финансовый отчет за июль 2018 года продажу стадиона "Хиллсборо".

Позднее клуб примет решение по вопросу подачи апелляции.

Отметим, что по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе команда заняла 16-е место из 24. Следующий сезон стартует 12 сентября.

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