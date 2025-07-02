Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с победой национальной сборной на чемпионате мира по мини-футболу

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, прошедшем в Баку.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, прошедшем в Баку.

Как передаёт Report, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи президентов Азербайджана и Узбекистана.

"Ильхам Гейдарович, я тоже хочу поздравить: команда Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира. Мы видели и радовались на самом деле, что шаг остался до большого футбола", - отметил лидер Узбекистана.

Напомним, что ранее сборная Азербайджана стала победителем чемпионата мира по мини-футболу. Подопечные Эльшада Гулиева в финале встретились со сборной Венгрии.