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Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с победой национальной сборной на чемпионате мира по мини-футболу

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с победой национальной сборной на чемпионате мира по мини-футболу Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, прошедшем в Баку.
Футбол
2 июля 2025 г. 23:25
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с победой национальной сборной на чемпионате мира по мини-футболу

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу, прошедшем в Баку.

Как передаёт Report, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи президентов Азербайджана и Узбекистана.

"Ильхам Гейдарович, я тоже хочу поздравить: команда Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира. Мы видели и радовались на самом деле, что шаг остался до большого футбола", - отметил лидер Узбекистана.

Напомним, что ранее сборная Азербайджана стала победителем чемпионата мира по мини-футболу. Подопечные Эльшада Гулиева в финале встретились со сборной Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevi Azərbaycan millisinin minifutbol üzrə dünya çempionu olması münasibətilə təbrik edib

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