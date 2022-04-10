Шамахинцы рады возвращению большого футбола в регион

В XXII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Нефтчи" на выезде обыграл "Шамаха" со счетом 2:1.

В XXII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Нефтчи" на выезде обыграл "Шамаха" со счетом 2:1.

Как сообщает Report, первый матч на Шамахинском городском стадионе вызвал ажиотаж.

Трибуны вместимостью 2 200 зрителей были заполнены до отказа.

На трибуне в качестве почетного гостя приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов и другие высокопоставленные лица.

Перед встречей местные жители поделились своими впечатлениями о первой игре чемпионата в Шамахе с сотрудником верхнеширванского бюро Report.