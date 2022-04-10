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Шамахинцы рады возвращению большого футбола в регион

Шамахинцы рады возвращению большого футбола в регион В XXII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Нефтчи" на выезде обыграл "Шамаха" со счетом 2:1.
Футбол
10 апреля 2022 г. 07:14
Шамахинцы рады возвращению большого футбола в регион

В XXII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Нефтчи" на выезде обыграл "Шамаха" со счетом 2:1.

Как сообщает Report, первый матч на Шамахинском городском стадионе вызвал ажиотаж.

Трибуны вместимостью 2 200 зрителей были заполнены до отказа.

На трибуне в качестве почетного гостя приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов и другие высокопоставленные лица.

Перед встречей местные жители поделились своими впечатлениями о первой игре чемпионата в Шамахе с сотрудником верхнеширванского бюро Report.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоŞamaxı sakinləri böyük futbolun rayona qayıdışına sevinir

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