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«Шальке» продлил контракт с братом Лероя Сане

«Шальке» продлил контракт с братом Лероя Сане «Шальке» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сиди Сане.
Футбол
12 июня 2022 г. 21:02
«Шальке» продлил контракт с братом Лероя Сане

«Шальке» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сиди Сане.

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

19-летний футболист является младшим братом вингера «Баварии» и сборной Германии Лероя Сане.

Отметим, что на данный момент Сиди Сане не провел за основу «Шальке» ни одной официальной встречи.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Шальке» занял первое место в турнирной таблице второй бундеслиги, обеспечив себе участие в элитном дивизионе немецкого футбола в следующем сезоне.

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