«Шальке» продлил контракт с братом Лероя Сане

«Шальке» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Сиди Сане.
Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
19-летний футболист является младшим братом вингера «Баварии» и сборной Германии Лероя Сане.
Отметим, что на данный момент Сиди Сане не провел за основу «Шальке» ни одной официальной встречи.
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Шальке» занял первое место в турнирной таблице второй бундеслиги, обеспечив себе участие в элитном дивизионе немецкого футбола в следующем сезоне.