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"Шахтер" разгромлен дома, "Локомотив" сыграл вничью

"Шахтер" разгромлен дома, "Локомотив" сыграл вничью Стартовал третий тур Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
4 ноября 2020 г. 00:58
Шахтер разгромлен дома, Локомотив сыграл вничью

Стартовал третий тур Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, первые два матча тура прошли в России и Украине.

Московский "Локомотив" встречался с испанским "Атлетико". Игра завершилась со счетом 1:1. Счет на 18-ой минуте открыл Хосе Мария Хименес. Спустя 7 минут Антон Миранчук с пенальти забил ответный гол. Таким образом, "Атлетико" с 4 очками расположился на 2-ом месте в группе А, "Локомотив" с 2 очками остался 3-им.

В Киеве донецкий "Шахтер" с неожиданно крупным счетом проиграл немецкой "Боруссии" (Мёнхенгладбах). Встреча завершилась разгромной победой гостей. Хэт-трик сделал Алассан Плеа (8, 26 и 78 минуты). На 17-ой минуте Валерий Бондарь отметился автоголом, а затем отличились Бенсебаини, 44 (0:4). Штиндль, 65.

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