"Шахтер" продал бразильского футболиста в «Лацио»

Донецкий "Шахтер" на римский "Лацио" сменил полузащитник Маркос Антонио. "Орлы" уже представили новичка.

Донецкий "Шахтер" на римский "Лацио" сменил полузащитник Маркос Антонио. "Орлы" уже представили новичка.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Бразильский хавбек завершил переход в лагерь "орлов". В составе "Лацио" он будет призван заменить своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос Антонио прибыл в Рим утром. 22-летний латиноамериканец успешно прошел медосмотр и подписал длительный контракт с "Лацио". За трансфер центрхава "Шахтер" получит ориентировочно 8 млн евро. Еще 2 млн в евровалюте прописаны в качестве бонусов.

Цвета "горняков" Маркос Антонио защищал с зимы 2019 года. За это время он провел 101 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. В коллекции трофеев бразильца 2 чемпионских титула с "Шахтером", 1 Кубок Украины и два Суперкубка страны.