"Шахтер" приобрел игрока соперника "Карабаха"

Игрок венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков перешел в донецкий "Шахтер".

Игрок венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков перешел в донецкий "Шахтер".

Как сообщает Report , с 26-летним полузащитником подписан контракт до лета 2027 года. Детали контракта не разглашаются.

Соглашение А.Зубкова с будапештским клубом было рассчитано до 2024 года. Однако главный тренер Станислав Черчесов не вносил его в заявки на игры Лиги чемпионов.

Отметим, что "Ференцварош" провел первую игру III квалификационного раунда ЛЧ с азербайджанским клубом "Карабах". Матч, прошедший в Баку, завершился со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 9 августа на Groupama Arena в Будапеште.