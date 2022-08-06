О нас

"Шахтер" приобрел игрока соперника "Карабаха"

"Шахтер" приобрел игрока соперника "Карабаха" Игрок венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков перешел в донецкий "Шахтер".
Футбол
6 августа 2022 г. 09:28
Шахтер приобрел игрока соперника Карабаха

Игрок венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков перешел в донецкий "Шахтер".

Как сообщает Report, с 26-летним полузащитником подписан контракт до лета 2027 года. Детали контракта не разглашаются.

Соглашение А.Зубкова с будапештским клубом было рассчитано до 2024 года. Однако главный тренер Станислав Черчесов не вносил его в заявки на игры Лиги чемпионов.

Отметим, что "Ференцварош" провел первую игру III квалификационного раунда ЛЧ с азербайджанским клубом "Карабах". Матч, прошедший в Баку, завершился со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 9 августа на Groupama Arena в Будапеште.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Şaxtyor" "Qarabağ"ın rəqibindən futbolçu alıb

Самое читаемое

МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi