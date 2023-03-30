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"Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию из-за спора с ФИФА

"Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию из-за спора с ФИФА Донецкий "Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию из-за решения ФИФА, которое позволило легионерам из чемпионата Украины в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.
Футбол
30 марта 2023 г. 23:53
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию из-за спора с ФИФА

Донецкий "Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию из-за решения ФИФА, которое позволило легионерам из чемпионата Украины в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Украинский футбольный клуб "Шахтер" сегодня (29 марта 2023 года) подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского Союза против ФИФА по поводу действующей приостановки трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами", – говорится в заявлении.

Отмечается, из-за действий ФИФА, которые "Шахтер" считает незаконными, клуб потерял около 40 миллионов евро.

Ранее "горняки" обращались в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием от ФИФА возместить ущерб. Однако суд принял сторону Международной федерации футбола, отказав "оранжево-черным".

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Версия на азербайджанском языке "Şaxtyor" klubu FIFA-dan Avropa Komissiyasına şikayət edib

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