"Шахтер" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Украинский "Шахтер" в Киеве разгромил германский "Вольфсбург" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Украинский "Шахтер" в Киеве разгромил германский "Вольфсбург" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновился в среду.

Голы забили Жуниор Мораес (89-я минута, 90+3) и Манор Саломон (90+1). Команды доигрывали встречу вдесятером. На 67-й минуте прямую красную карточку заработал защитник "Шахтера" Давид Хочолава, а на 70-й минуте за второе предупреждение был удален защитник "Вольфсбурга" Джон Энтони Брукс.

Напомним, что первая встреча команд прошла 12 марта в Германии и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей "Шахтер" вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).