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"Шахтер" хочет провести домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

"Шахтер" хочет провести домашние матчи Лиги чемпионов в Польше Клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/2023 в Польше.
Футбол
10 мая 2022 г. 23:41
Шахтер хочет провести домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

"Клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/2023 в Польше".

Как передает Report со ссылкой на Sportowe Fakty, об этом заявил директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна.

"Недавно "Шахтер" сыграл товарищеский матч с "Легией". Не исключено, что это был не последний матч нашего клуба в Польше. Эта страна помогает Украине, и у нас есть план, как мы можем отплатить.

Хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Так мы смогли бы проявить свою благодарность. Жаль, что ни один польский клуб не играет в ЛЧ, но мы были бы рады привезти эти матчи в Польшу. Думаю, Варшава была бы очень хорошим местом для наших матчей в Лиге чемпионов", - сказал Срна.

Напомним, текущий сезон чемпионата Украины отменён. На момент приостановки турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 возглавлял донецкий "Шахтер", набравший 47 очков в 18 матчах. На втором месте располагалось киевское "Динамо" (45). Замыкал тройку лидеров "Днепр-1", в активе которого 40 очков.

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