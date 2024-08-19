Шахруддин Магомедалиев в октябре вернется на поле

Вратарь сборной Азербайджана и "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев в октябре приступит к тренировкам.

Вратарь сборной Азербайджана и "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев в октябре приступит к тренировкам.

Об этом Report сообщил сам 30-летний голкипер.

Перешедший в агдамскую команду в начале текущего сезона Магомедалиев рассказал о полученной во время тренировок травме. "Все в порядке, болей нет. Я просто травмировал руку во время тренировки. С октября присоединюсь к тренировкам", - сказал он.

Отметим, что последний сезон Шахруддин Магомедалиев провел в составе представителя турецкой Суперлиги "Адана Демирспор".