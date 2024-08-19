О нас

Шахруддин Магомедалиев в октябре вернется на поле 

Шахруддин Магомедалиев в октябре вернется на поле  Вратарь сборной Азербайджана и "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев в октябре приступит к тренировкам.
Футбол
19 августа 2024 г. 14:46
Шахруддин Магомедалиев в октябре вернется на поле 

Вратарь сборной Азербайджана и "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев в октябре приступит к тренировкам.

Об этом Report сообщил сам 30-летний голкипер.

Перешедший в агдамскую команду в начале текущего сезона Магомедалиев рассказал о полученной во время тренировок травме. "Все в порядке, болей нет. Я просто травмировал руку во время тренировки. С октября присоединюсь к тренировкам", - сказал он.

Отметим, что последний сезон Шахруддин Магомедалиев провел в составе представителя турецкой Суперлиги "Адана Демирспор".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şahruddin Məhəmmədəliyev oktyabrda yaşıl meydanlara qayıdacaq

Другие новости из категории

В матче Динамо - Карабах ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии
В матче "Динамо" - "Карабах" ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии
19 августа 2024 г. 14:14
Представитель АФФА получила назначение на игру Лиги конференций
Представитель АФФА получила назначение на игру Лиги конференций
19 августа 2024 г. 12:53
Лига Чемпионов: Определились арбитры матча Динамо - Карабах
Лига Чемпионов: Определились арбитры матча "Динамо" - "Карабах"
19 августа 2024 г. 09:20
Премьер-лига: Нефтчи проиграл Сабаил в бакинском дерби
Премьер-лига: "Нефтчи" проиграл "Сабаил" в бакинском дерби
18 августа 2024 г. 22:59
Манчестер Сити на выезде обыграл лондонский Челси в 1-м туре АПЛ
"Манчестер Сити" на выезде обыграл лондонский "Челси" в 1-м туре АПЛ
18 августа 2024 г. 22:10
Салиба установил клубный рекорд Арсенала
Салиба установил клубный рекорд "Арсенала"
18 августа 2024 г. 13:02
Саудовский клуб предложил Реалу € 100 млн за трансфер Милитао
Саудовский клуб предложил "Реалу" € 100 млн за трансфер Милитао
18 августа 2024 г. 11:19
Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от Аль-Хиляля
Роналду не стал получать серебро Суперкубка после разгромного поражения от "Аль-Хиляля"
18 августа 2024 г. 09:19
Премьер-лига: Сумгайыт обыграл Сабаил
Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Сабаил"
17 августа 2024 г. 23:36
Премьер-лига: Туран Товуз одолел Кяпяз
Премьер-лига: "Туран Товуз" одолел "Кяпяз"
17 августа 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi