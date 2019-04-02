"ShamkirChess 2019": Шахрияр Мамедъяров потерпел поражение - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завершил очередную встречу в турнире "ShamkirChess 2019", посвященном памяти известного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в III туре 34-летний гроссмейстер встретился с представителем Индии Вишванатаном Анандом.

Встреча завершилась поражением Мамедъярова со счетом 0:1. После 3 туров у Ананда 1.5, у Мамедъярова 1 очко.

На данный момент продолжается встреча Давида Навара (Чехия) и Магнуса Карлсена (Норвегия).

Другие результаты III тура:

Сергей Карякин (Россия) – Веселин Топалов (Болгария) - 0,5

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Динг Лирен (Китай) 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) – Аниш Гири (Голландия) - 0,5:0,5

*** 17:18

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов завершил свою очередную встречу в шахматном турнире "ShamkirChess 2019", посвященном памяти Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в третьем туре 32-летний гроссмейстер встретился с китайцем Дингом Лиреном. Эту встречу, как и две предыдущие, Т.Раджабов сыграл вничью. После трех туров на счету у Т.Раджабова 1,5 очка, у Динга Лирена 2 очка.

Сейчас продолжаются встречи третьего тура: Сергей Карякин (Россия) – Веселин Топалов (Болгария), Давид Навара (Чехия) – Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия) – Аниш Гири (Голландия) и Вишванатан Ананд (Индия) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

Напомним, что турнир завершится 9 апреля.