Шахин Диниев: Мою отставку хочет группа лиц

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Вопрос о моей отставке был специально поднят группой лиц".

Об этом в заявлении Report сказал главный тренер футбольного клуба "Кяпяз" Шахин Диниев.

Комментируя сообщения об отставке после завершившегося поражением (0:2) домашнего матча с "Карабахом" в XI туре Премьер-лиги Азербайджана, 51-летний специалист заявил, что не намерен делать этого: "Этот коллектив был создан мной. С учетом последних 3 лет, развитие очевидно. Я буду идти до конца. Я добросовестно выполняю свою работу, выкладываюсь по максимуму. Отставка - вопрос между руководством и главным тренером. На указанный пост меня не назначала желающая моего ухода группа, чтобы я подавал в отставку по ее желанию. Я в "Кяпяз" как минимум до конца сезона. Настоящие болельщики поддерживают меня. Мою отставку хотят не они, а группа лиц".

18 ноября "Кяпяз" примет "Сабаиль" в рамках XII тура.