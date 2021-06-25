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Сезар Меза Колли: "Хочу завоевать все титулы с "Нефтчи"

Сезар Меза Колли: "Хочу завоевать все титулы с "Нефтчи" Я долгие годы выступаю в Азербайджане, поэтому знал, что "Нефтчи" - большой клуб
Футбол
25 июня 2021 г. 21:12
Сезар Меза Колли: Хочу завоевать все титулы с Нефтчи
Сезар Меза Колли

"Я долгие годы выступаю в Азербайджане, поэтому знал, что "Нефтчи" - большой клуб.

Как передает Report, об этом новый трансфер "Нефтчи" Сезар Меза Колли заявил в интервью официальному телеканалу клуба.

По словам парагвайского полузащитника, получив предложение от флагмана, он посоветовался со своим братом Дерлисом Мезой Колли: "Брат хорошо отозвался о "Нефтчи", похвалил своих бывших партнеров по команде Эмина Махмудова и Намика Алескерова. Я также говорил с главным тренером. Этот разговор стал ключевым в моем решении перейти в "Нефтчи". Благодарю партнеров по команде, которые с первого дня приняли меня, как родные люди".

30-летний плеймейкер отметил, что его личная цель – приумножить силу команды: "Что касается командных целей, то я хочу завоевать все возможные титулы".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSezar Meza Kolli: "Neftçi" ilə bütün mümkün titulları qazanmaq istəyirəm"

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