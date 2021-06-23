"Севилья" продлила контракт с Хесусом Навасом

"Севилья" достигла договоренности о продлении контракта с защитником Хесусом Навасом.

"Севилья" достигла договоренности о продлении контракта с защитником Хесусом Навасом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент футбольного клуба Хосе Кастро.

Соглашение рассчитано на три года.

"Мы согласовали трехлетний контракт. Счастлив, так как мы, фанаты "Севильи", испытываем большую привязанность как к профессионалу, к личности. Хесус является примером для молодых", - отметил руководитель.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 36-летний Хесус Навас провел 34 матча и получил в них четыре желтые карточки.