«Севилья» после поражения от «Боруссии» уволила Лопетеги с поста главного тренера

«Севилья» объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей.

«Севилья» объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте.

Данное решение руководство клуба приняло после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. Ранее команда проиграла «Манчестер Сити» (0:4) и сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0).

В этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в Ла Лиге.

Напомним, что 56-летний испанец тренировал команду с июля 2019 года. Под его руководством команда провела 170 матчей, в которых одержала 90 побед и 44 раза сыграла вничью.