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"Севилья" объявила о переходе Рамоса

"Севилья" объявила о переходе Рамоса Защитник Серхио Рамос перешел в испанский футбольный клуб "Севилья".
Футбол
4 сентября 2023 г. 23:20
Севилья объявила о переходе Рамоса

Защитник Серхио Рамос перешел в испанский футбольный клуб "Севилья".

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее об этом сообщал известный своими достоверными инсайдами журналист Фабрицио Романо. Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Рамосу 37 лет, его последним клубом был "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2021 по 2023 год. В составе парижской команды он стал двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Защитник начинал профессиональную карьеру в "Севилье" и защищал цвета клуба с 2002 по 2005 год. После этого он перешел в "Реал" и выступал за него до 2021 года. В составе мадридского клуба Рамос пять раз стал чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, суперкубок страны и клубный чемпионат мира, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, дважды - Кубка Испании.

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