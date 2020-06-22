"Севилья" не смогла обыграть "Вильярреал"

В матче 31-го тура испанской Примеры "Вильярреал" принимал "Севилью".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Керамика — Эль-Мадригал" в Вильярреале и завершилась боевой ничьей - 2:2.

На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий "Вильярреала" Пако Алькасер. На 39-й минуте ответный гол забил защитник "Севильи" Серхио Эскудеро. В компенсированное время первого тайма защитник Пау Торрес вновь вывел хозяев вперёд в счёте. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард гостей Мунир Эль-Хаддади установил итоговый счёт. Таким образом, "Севилья" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 8 матчей.

"Севилья" набрала 53 очка и вернулась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Вильярреал" (48) — на 6-м месте. Лидером соревнований является каталонская "Барселона", в 30 матчах набравшая 65 очков.