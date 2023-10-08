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"Севилья" ищет нового тренера на замену Мендилибару

"Севилья" ищет нового тренера на замену Мендилибару Руководство "Севильи" намерено уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды и сейчас находится в поисках нового наставника.
Футбол
8 октября 2023 г. 14:57
Севилья ищет нового тренера на замену Мендилибару

Руководство "Севильи" намерено уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды и сейчас находится в поисках нового наставника.

Как передает Report, об этом сообщает издание AS.

По информации его источника, в "Севилье" недовольны теми результатами, которая показывает команда под руководством Мендилибара. Отмечается, что 62-летний специалист может быть уволен в ближайшую паузу на игры сборных при условии, если спортивному директору андалусийцев удастся найти подходящую замену.

Напомним, после восьми туров испанской Ла Лиги команда Мендилибара набрала восемь очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата, который проходил вчера, 7 октября, "Севилья" сыграла вничью с "Райо Вальекано" (2:2). При этом в конце прошлого сезона "Севилья" с Мендилибаром выиграла Лигу Европы.

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