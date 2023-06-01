"Севилья" догнала МЮ и "Атлетико" по победам в финалах еврокубков

Обыграв "Рому" в финале Лиги Европы, "Севилья" догнала "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико" по количеству побед в финалах еврокубков – по восемь.

Обыграв "Рому" в финале Лиги Европы, "Севилья" догнала "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Атлетико" по количеству побед в финалах еврокубков – по восемь.

Как передает Report, абсолютным рекордсменом остается мадридский "Реал" (28).

Напомним, несколько минут назад завершился финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором встречались испанская "Севилья" и итальянская "Рома". Победу в серии пенальти одержала "Севилья" (4:1).

Основное время матча закончилось вничью - 1:1. На 35-й минуте счет открыл Пауло Дибала. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник "Ромы" Джанлука Манчини.

"Севилья" выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020.