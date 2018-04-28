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    "Севилья" уволила Монтеллу и назначило нового тренера

    Им стал Хоакин Каппарос

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ «Севилья» на своём официальном сайте объявила о назначении Хоакина Каппароса на пост главного тренера команды.

    Как передает Report, 62-летний специалист будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

    Каппарос уже работал наставником «Севильи» с 2000 по 2005 год, выводил клуб из Сегунды в Примеру по итогам сезона-2000/01.

    Ранее сегодня, 28 апреля, «Севилья» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцой Монтеллой, который возглавлял клуб с конца прошлого года.

    «Севилья» (48 очков) после 34 туров чемпионата Испании располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

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