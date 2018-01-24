"Севилья" повторно обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ «Севилья» стала первым полуфиналистом Кубка Испании, одолев в четвертьфинале мадридский «Атлетико».

Как передает Report, ответная встреча стадии 1/4 финала состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

По сумме двух матчей «Севилья» одержала уверенную победу над «Атлетико» со счётом 5:2 и пробилась в полуфинал.

Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч

Севилья - Атлетико М - 3:1

1:0 – Эскудеро – 1, 1:1 – Гризманн – 13, 2:1 – Банега – 48 (пен), 3:1 – Сарабия – 79