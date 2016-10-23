"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла на первое место в чемпионате Испании - ВИДЕО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Севилья" одержала победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании.

Как передает Report, мяч на 73-й минуте забил Стивен Н'Зонзи.

На 77-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Атлетико" Коке. Для мадридской команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне национального первенства.

В турнирной таблице "Севилья", набрав 20 очков, вышла на первое место, "Атлетико" с 18 баллами идет третьим.

В следующем туре "Севилья" в гостях сыграет с хихонским "Спортингом", "Атлетико" на своем поле примет "Малагу".