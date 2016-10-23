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    "Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла на первое место в чемпионате Испании - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 1:0

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Севилья" одержала победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании.

    Как передает Report, мяч на 73-й минуте забил Стивен Н'Зонзи.

    На 77-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Атлетико" Коке. Для мадридской команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне национального первенства.

    В турнирной таблице "Севилья", набрав 20 очков, вышла на первое место, "Атлетико" с 18 баллами идет третьим.

    В следующем туре "Севилья" в гостях сыграет с хихонским "Спортингом", "Атлетико" на своем поле примет "Малагу".

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