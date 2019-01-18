"Севилья" объявила о трансфере футболиста сборной Израиля

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Нападающий австрийского "Ред Булл Зальцбург" Мунас Даббур продолжит карьеру в "Севилье".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт испанского клуба, "Севилья" заключила с 27-летним израильским футболистом соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Даббур присоединится к клубу 1 июля 2019 года, а вторую часть этого сезона завершит в австрийском клубе.

Ранее испанские СМИ сообщали, что "Севилья" заплатит "Ред Булл Зальцбург" за трансфер Даббура 15 млн евро.

Отметим, что Мунас перешёл в "Ред Булл Зальцбург" из швейцарского "Грассхоппера" в 2016 году. В этом сезоне чемпионата Австрии он провёл 18 матчей (14 — в основном составе) и забил девять голов. В его активе три гола в 12 матчах за сборную Израиля, в составе которой он дебютировал в 2014 году.