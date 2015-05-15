​"Севилья" и "Днепр" вышли в финал Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Испанская "Севилья" и украинский "Днепр" сыграют в финале второго по значимости европейского турнира Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в ответных матчах оба клуба одолели своих соперников - итальянские "Фиорентину" и "Наполи".

Действующий обладатель трофея "Севилья" в ответной игре вновь взяла вверх над "Фиорентиной". На этот раз подопечные Унаи Эмери ограничились двумя забитыми мячами (2:0), доведя счет по итогам двух встреч до неприличных 5:0.

"Днепр", в свою очередь, обыграл "Наполи" на родном поле (1:0) и сенсационно вышел в финал еврокубка. Единственный гол во втором тайме забил Евгений Селезнев, ставший автором забитого мяча и в первом матче между двумя командами (1:1).

Таким образом, "Севилья" и "Днепр" померятся силами в финале Лиги Европы, который состоится 27-го мая на Национальном стадионе в Варшаве.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч

Фиорентина (Италия) 0:2 Севилья (Испания)

Бакка (22), Кариссу (27)

Первый матч: 0:3

Днепр (Украина) 1:0 Наполи (Италия)

Селезнев (58)

Первый матч: 1:1