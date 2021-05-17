Северная Корея отказалась от борьбы за выход на Чемпионат мира

Азиатская футбольная конфедерация подтвердила отказ КНДР от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в Южной Корее

Азиатская футбольная конфедерация подтвердила отказ КНДР от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в Южной Корее.

Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию KBS, о своем отказе от участия в отборе на чемпионат Футбольная ассоциация КНДР уведомила Азиатскую футбольную конфедерацию в конце апреля, назвав в качестве причины опасения по поводу коронавирусной инфекции. Ранее по той же причине Пхеньян отказался от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Сложившуюся ситуацию рассмотрит оргкомитет Международной федерации футбола (ФИФА), который внесет изменения в турнирную таблицу группы Н. В нее входят КНДР, Республика Корея, Туркменистан, Ливан и Шри-Ланка.