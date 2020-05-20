Африканского футболиста могут наказать за стрижку во время карантина

Английский "Тоттенхэм" расследует поведение правого защитника Сержа Орье, который, скорее всего, снова нарушил карантин.

Как сообщает Report, на этот раз 27-летний ивуариец воспользовался услугами парикмахера, после чего выложил фотографию в соцсеть – ни масок, ни соблюдения социальной дистанции нет. Согласно указу правительства Великобритании, парикмахерские откроются в лучшем случае 4 июля. При этом мастерам запрещено принимать клиентов на дому.

Отметим, что до этого африканский футболист дважды попадал в скандалы с нарушением карантина: сначала пробежался с другом, а позже – с Мусса Сиссоко. В обоих случаях это было запрещено.