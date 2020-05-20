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Африканского футболиста могут наказать за стрижку во время карантина

Сержа Орье могут наказать за стрижку во время карантина

Английский "Тоттенхэм" расследует поведение правого защитника Сержа Орье, который, скорее всего, снова нарушил карантин.

Как сообщает Report, на этот раз 27-летний ивуариец воспользовался услугами парикмахера, после чего выложил фотографию в соцсеть – ни масок, ни соблюдения социальной дистанции нет. Согласно указу правительства Великобритании, парикмахерские откроются в лучшем случае 4 июля. При этом мастерам запрещено принимать клиентов на дому.

Отметим, что до этого африканский футболист дважды попадал в скандалы с нарушением карантина: сначала пробежался с другом, а позже – с Мусса Сиссоко. В обоих случаях это было запрещено. 

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