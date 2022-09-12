Серия А: «Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны»

11 сентября прошла встреча 6-го тура итальянской Серии А, в которой «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимал «Салернитану».

11 сентября прошла встреча 6-го тура итальянской Серии А, в которой «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимал «Салернитану».

Как передает Report, матч завершился вничью – 2:2.

Гости забили уже на 18-й минуте встречи, отличился Кандрева. В самом конце первого тайма, уже в добавленное арбитром время, нападающий Кшиштоф Пёнтек реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество своей команды. На 51-й минуте встречи защитник хозяев Бремер сумел сократить отставание своей команды. В компенсированное арбитром время, на 90+3-й минуте, Леонардо Бонуччи сравнял счёт.

В компенсированное время арбитр удалил Аркадиуша Милика, Хуана Куадрадо и главного тренера хозяев Массимилиано Аллегри за неспортивное поведение.

После этой встречи «Ювентус» набрал 10 очков и сравнялся с «Салернитаной».

Отметим, что для «Салернитаны» это второй и третий голы в истории клуба в матчах против «Ювентуса».