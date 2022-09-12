О нас

Серия А: «Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны»

Серия А: «Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны» 11 сентября прошла встреча 6-го тура итальянской Серии А, в которой «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимал «Салернитану».
Футбол
12 сентября 2022 г. 01:14
Серия А: «Ювентус» вырвал ничью у «Салернитаны»

11 сентября прошла встреча 6-го тура итальянской Серии А, в которой «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимал «Салернитану».

Как передает Report, матч завершился вничью – 2:2.

Гости забили уже на 18-й минуте встречи, отличился Кандрева. В самом конце первого тайма, уже в добавленное арбитром время, нападающий Кшиштоф Пёнтек реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество своей команды. На 51-й минуте встречи защитник хозяев Бремер сумел сократить отставание своей команды. В компенсированное арбитром время, на 90+3-й минуте, Леонардо Бонуччи сравнял счёт.

В компенсированное время арбитр удалил Аркадиуша Милика, Хуана Куадрадо и главного тренера хозяев Массимилиано Аллегри за неспортивное поведение.

После этой встречи «Ювентус» набрал 10 очков и сравнялся с «Салернитаной».

Отметим, что для «Салернитаны» это второй и третий голы в истории клуба в матчах против «Ювентуса».

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бывший тренер «Челси» Тухель опубликовал прощальное письмо
Бывший тренер «Челси» Тухель опубликовал прощальное письмо
12 сентября 2022 г. 00:25
Cоперники Карабаха по Лиге Европы сыграли вничью в своих чемпионатах
Cоперники "Карабаха" по Лиге Европы сыграли вничью в своих чемпионатах
11 сентября 2022 г. 22:53
Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Сабах»
Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Сабах»
11 сентября 2022 г. 22:33
Лига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение
ВидеоЛига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение
11 сентября 2022 г. 19:57
Ла Лига: «Реал» дома разгромил «Мальорку»
Ла Лига: «Реал» дома разгромил «Мальорку»
11 сентября 2022 г. 19:35
РПЛ: «Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу за 21 год
РПЛ: «Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу за 21 год
11 сентября 2022 г. 19:25
Капитан Барселоны продолжит карьеру в США
Капитан "Барселоны" продолжит карьеру в США
11 сентября 2022 г. 17:29
Хави обновил рекорд Зидана
Хави обновил рекорд Зидана
11 сентября 2022 г. 17:20
Левандовски побил показатель результативности Роналду
Левандовски побил показатель результативности Роналду
11 сентября 2022 г. 15:24
Карабах ухудшил позицию в мировом рейтинге футбольных клубов
"Карабах" ухудшил позицию в мировом рейтинге футбольных клубов
11 сентября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi