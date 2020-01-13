​Серия А: "Ювентус" возглавил турнирную таблицу

В матче 19-го тура итальянской Серии А "Рома" принимала туринский "Ювентус".

Как передает Report, встреча прошла в Риме и завершилась в пользу гостей - 2:1.

Действующие чемпионы Италии вышли вперед уже на третьей минуте благодаря голу Мериха Демирала, а через семь минут Криштиану Роналду увеличил преимущество "бьянконери", отличившись с пенальти.

В составе хозяев единственный мяч забил Диего Перотти, который также забил с 11-метрового удара.

"Ювентус" одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 48 очков. "Рома" с 35 очками находится на пятом месте.